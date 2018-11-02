Новый Хатико. В Захаровском районе заметили собаку, несколько месяцев живущую около дороги

В Захаровском районе местные жители заметили собаку, которая несколько месяцев живет около дороги. Об этом пишет ИД «
Пес живет у дороги около села Субботино. По словам местных жителей, животное обитает там с мая-июня.
Как предположили сельчане, собаку бросили хозяева. Пес никуда не уходит и на нем есть ошейник.
«Я бы взяла ее к себе, так она не идет. Только дверь в машине откроешь, она бежать», — рассказала местная жительница.
Собеседники издания выразили опасения за жизнь животного, поскольку собака живет «на одном месте», а впереди зима.