Новому дому «Северной компании» присвоили адрес

Рязанская администрация присвоила новому дому «Северной компании» в Олимпийском городке — ЖК «
Жилой комплекс «Северный» — масштабный проект комплексного развития территории от «Северной компании». «Быстро растущий квартал находится в районе ледового дворца в Дашково-Песочне. Первый корпус ЖК уже сдан и заселен, ключи от более чем тысячи квартир во втором корпусе „Северного“ рязанцы получат до конца года», — рассказали в пресс-службе застройщика.
Сейчас строится
«Уже разработан проект и выделен участок для строительства детского сада. В скором времени в шаговой доступности от ЖК откроется торговый центр. Поблизости находятся крупные спортивные объекты: ледовый дворец и академия большого тенниса», — отметили в пресс-службе.
«Северная компания» предлагает квартиры в ЖК «
Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт в