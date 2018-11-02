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12:15, 2 ноября 2018 395

Новому дому «Северной компании» присвоили адрес

Новому дому «Северной компании» присвоили адрес

Рязанская администрация присвоила новому дому «Северной компании» в Олимпийском городке — ЖК «Северный» — официальный адрес: микрорайон Олимпийский городок, 2.

Жилой комплекс «Северный» — масштабный проект комплексного развития территории от «Северной компании». «Быстро растущий квартал находится в районе ледового дворца в Дашково-Песочне. Первый корпус ЖК уже сдан и заселен, ключи от более чем тысячи квартир во втором корпусе „Северного“ рязанцы получат до конца года», — рассказали в пресс-службе застройщика.

Сейчас строится третий корпус ЖК — 16-и этажный кирпичный дом с индивидуальным отоплением. «Северная компания» планирует создать на территории комплекса зеленую зону, благоустроить берега двух прилегающих озер.

«Уже разработан проект и выделен участок для строительства детского сада. В скором времени в шаговой доступности от ЖК откроется торговый центр. Поблизости находятся крупные спортивные объекты: ледовый дворец и академия большого тенниса», — отметили в пресс-службе.

«Северная компания» предлагает квартиры в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, в жилом комплексе с подземной парковкой «Дом на Полетаева», в ЖК «Северный» в Олимпийском городке, ЖК «Метропарк» на Московском шоссе, ЖК «Юный» в Канищеве и в ЖК «Академик» на улице Островского.

Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт в Instagram, телефон 707-000.


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