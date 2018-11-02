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18:23, 2 ноября 2018 254
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Научное сообщество прокомментировало ход исследования по изучению транспортных потоков

Научное сообщество прокомментировало ход исследования по изучению транспортных потоков

В Рязани подходит к финалу исследование пассажирских и транспортных потоков, которое стартовало в середине октября. К масштабному проекту, организованному студией «Блокпост» по инициативе Института развития транспортных систем, подключено профильное научное сообщество, работает центр обработки собранных данных.

Участники исследования измеряют транспортные и пассажирские потоки на остановках и внутри транспорта, а также опрашивают горожан на улицах.

Кроме того, опрос пассажиров проходит на сайте.

По результатам исследования организуют обсуждение с представителями профессионального и научного сообщества и разработают рекомендации и предложения по оптимизации перевозок пассажиров.

Напомним, на конец октября в опросе поучаствовали более трех тысяч рязанцев.


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