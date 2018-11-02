Научное сообщество прокомментировало ход исследования по изучению транспортных потоков

В Рязани подходит к финалу исследование пассажирских и транспортных потоков, которое
Участники исследования измеряют транспортные и пассажирские потоки на остановках и внутри транспорта, а также опрашивают горожан на улицах.
Кроме того, опрос пассажиров проходит на
По результатам исследования организуют обсуждение с представителями профессионального и научного сообщества и разработают рекомендации и предложения по оптимизации перевозок пассажиров.
Напомним, на конец октября в опросе поучаствовали более трех тысяч рязанцев.