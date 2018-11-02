Московский метрополитен объявил об изменении билетной системы

В столичном транспорте изменится билетная система. Об этом сообщил
Новая система предусматривает персонализацию карт «Тройка» и возможность интеграции с билетными системами других регионов.
Как отметили в сообщении, систему будут разрабатывать год, затем еще полтора года займет внедрение.
Изменения позволят привязать карту «Тройка» к аккаунту в личном кабинете.
«Пассажиры смогут посмотреть баланс карты, заблокировать ее, а остаток на счете перенести на другую карту. Пассажиры смогут получить полный контроль над своим счетом по аналогии с банковским или мобильным. В период опытной эксплуатации и внедрения новая билетная система будет работать в тестовом режиме параллельно с действующей», — говорится в сообщении.
Также карту можно будет пополнять онлайн без дальнейшей активации через терминал или приложение «Метро Москвы».
При этом, проезд оплачивать смогут и жители других регионов — карту «Тройка» можно будет использовать не только в Москве, но и в других городах.
В сообщении подчеркнули, что карта сможет стать универсальным платежным инструментом, с помощью которого пассажиры смогут платить за проезд в любом виде общественного транспорта, а также расплачиваться за другие услуги.