Любимов вручил паспорта рязанским школьникам в кремле. Фото

В пятницу, 2 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил паспорта рязанским школьникам.
Документы получили 35 учащихся из 25 муниципалитетов и райцентров, которые отличились в учебе, спорте и творчестве.
Церемонию, прошедшую во дворце Олега, приурочили ко Дню народного единства.
«Это исторически значимое событие, которое символизирует народную сплоченность, и мы не случайно решили выдать вам паспорта, здесь, в музее Рязанского кремля. Сегодня стране нужны светлые головы, профессионалы, креативные молодые специалисты, умеющие по-современному мыслить и работать на результат. Уверен, что многие из вас прославят в дальнейшем нашу область, а возможно и страну», — отметил глава региона.