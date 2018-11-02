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13:49, 2 ноября 2018 334
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Любимов вручил паспорта рязанским школьникам в кремле. Фото

Любимов вручил паспорта рязанским школьникам в кремле. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 2 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил паспорта рязанским школьникам.

Документы получили 35 учащихся из 25 муниципалитетов и райцентров, которые отличились в учебе, спорте и творчестве.

Церемонию, прошедшую во дворце Олега, приурочили ко Дню народного единства.

«Это исторически значимое событие, которое символизирует народную сплоченность, и мы не случайно решили выдать вам паспорта, здесь, в музее Рязанского кремля. Сегодня стране нужны светлые головы, профессионалы, креативные молодые специалисты, умеющие по-современному мыслить и работать на результат. Уверен, что многие из вас прославят в дальнейшем нашу область, а возможно и страну», — отметил глава региона.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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