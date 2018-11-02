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15:17, 2 ноября 2018 151
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Куда сходить в выходные? Афиша RZN.info

Куда сходить в выходные? Афиша RZN.info

Предстоящие праздничные выходные наполнены большим количеством самых разных мероприятий. Это и празднование Дня народного единства, и всероссийская акция «Ночь искусств», и множество концертов и спектаклей.

День народного единства рязанцы отметят в сквере у Рязанского кремля: праздник пройдет на трех площадках. Рязанские музеи присоединяются к всероссийской акции «Ночь искусств». Среди наиболее интересных событий акции стоит отметить программы Художественного музея и Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове.

В Театре кукол состоится премьера спектакля «Каштанка» по одноименному рассказу Чехова.

В клубе Deep выступит группа «Ария» в рамках тура «Для слабых места нет — 2». А в рязанском музыкальном театре выступит автор-исполнитель Тимур Шаов с программой нового альбома «При чем тут Фрейд?».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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