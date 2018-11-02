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14:09, 2 ноября 2018 285
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Касимовец принял наркотики и попался полицейским

Касимовец принял наркотики и попался полицейским

Фото: Pixabay.com

В Касимове на улице задержали мужчину в наркотическом опьянении. У него изъяли 125 граммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что касимовец «очень осторожно и как-то неуверенно шел по тротуару». Полицейские подумали, что у прохожего проблемы со здоровьем и решили помочь ему. В ответ на вопросы о самочувствии прохожий произнес несколько маловразумительных фраз.

Стражи порядка проводили прохожего в отдел полиции. Там выяснилось, что ранее 41-летний местный житель привлекался к уголовной ответственности за незаконную продажу наркотиков.

По словам злоумышленника, марихуану он приготовил из растений, найденных им недалеко от окраины города.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.


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