Касимовец принял наркотики и попался полицейским

В Касимове на улице задержали мужчину в наркотическом опьянении. У него изъяли 125 граммов марихуаны. Об этом сообщила
Отмечается, что касимовец «очень осторожно и как-то неуверенно шел по тротуару». Полицейские подумали, что у прохожего проблемы со здоровьем и решили помочь ему. В ответ на вопросы о самочувствии прохожий произнес несколько маловразумительных фраз.
Стражи порядка проводили прохожего в отдел полиции. Там выяснилось, что ранее 41-летний местный житель привлекался к уголовной ответственности за незаконную продажу наркотиков.
По словам злоумышленника, марихуану он приготовил из растений, найденных им недалеко от окраины города.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.