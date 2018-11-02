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17:21, 2 ноября 2018 591
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Из-за митинга в среду перекроют центр Рязани. Изменение движения транспорта

Из-за митинга в среду перекроют центр Рязани. Изменение движения транспорта

Из-за митинга в среду, 7 ноября, перекроют центр Рязани. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Движение транспорта закроют с 11:00 по проезду Завражного на участке от пересечения с улицей МОГЭС до перекрестка с Первомайским проспектом, а также по Первомайскому проспекту от Вокзальной улицы до площади Ленина.

Движение будут открывать поэтапно, по мере прохождения колонны участников демонстрации.

Городской пассажирский транспорт на это время будет следовать по измененной схеме:

  • троллейбусы маршрутов №№1, 8, 9, 10, 16, 17 поедут со стороны Московского района до торгового дома «Барс» и обратно;
  • троллейбусы №5 В и №5н от остановки «улица Строителей» последуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до площади Театральной и обратно;
  • троллейбусы маршрута №2 от остановки «Октябрьский городок» поедут по улицам Островского, Стройкова, Гагарина до остановки «завод САМ», далее по своему маршруту до Депо №3 и обратно;
  • -троллейбусы №3 будут следовать от остановки «Городская больница №11» до ЦПКиО (через улицы Есенина, Новая), от остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный);
  • -троллейбусы маршрута №6 поедут по маршруту №12.

После открытия движения на площади Победы и открытия движения в сторону Горрощи по улице Дзержинского:

  • троллейбусы маршрутов №1 и №16 будут следовать до остановки «Памятник Полетаеву»;
  • троллейбусы №10, поедут по улицам Дзержинского, Гагарина, Есенина до площади Театральной;
  • троллейбусы маршрута №8 последуют по улицам Дзержинского, Есенина, Новой;
  • троллейбусы №5н будут следовать от остановки «улица Строителей» по своему маршруту на разворот до площади Театральной, далее по улицам Есенина, Гагарина, Дзержинского до площади Победы, затем по своему маршруту до остановки «улица Строителей»;
  • троллейбусы маршрута №5 В поедут по кольцу «улица Строителей — улица Дзержинского — улица Строителей».

Помимо этого, на время демонстрации в городе приостановят движение:

  • автобусов №№ 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24;
  • маршруток №№31, 34, 41, 47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 90, 91, 99 приостанавливается.

Маршрутки №№48, 98 при движении в прямом и обратном направлении на участке между остановками «Магазин «Фаворит» и «Памятник Павлову» будут следовать по улицам Каширина, Семинарской, Ленина.

Автобусы маршрутов №№50, 70, 71, 82, 95 на участке между остановками «ТД «Барс» и «Музучилище» при движении со стороны Московского шоссе поедут по улицам Вокзальная, Чкалова, Весенняя, Шевченко, на остальных участках по своему маршруту. При движении в сторону Московского шоссе последуют по улицам Высоковольтная, Весенняя, Чкалова, Вокзальная, на остальных участках — по своему маршруту.

Рязанцев попросили не оставлять автомобили на проезжей части на проезде Завражного от пересечения с улицей МОГЭС до перекрестка с Первомайским проспектом и площадью Ленина с 8:00 до 14:00 7 ноября.


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