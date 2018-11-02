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8:31, 2 ноября 2018 536
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Эксперты предсказали подорожание лекарств со следующего года

Эксперты предсказали подорожание лекарств со следующего года

С начала 2019 года лекарства в России могут подорожать в среднем на 10 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Аптечную гильдию.

Как отметили эксперты, подорожание связано с ростом курса валюты.

Отечественные производители готовы поднять цены, объясняя это использованием импортных компонентов.

По словам специалистов, с декабря прошлого года цены на медикаменты выросли только на 2,9 процента, несмотря на то, что доллар за это время поднялся на 13,9 процента и 10,6 процента.

Помимо этого, одним из факторов, который может повлиять на рост цен, назвали повышение НДС с 18 до 20 процентов.

Согласно мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, импортные и отечественные препараты подорожают одинаково.


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