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19:29, 19 ноября 2018 636
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«ВКонтакте» появилась возможность скачивать данные профиля

«ВКонтакте» появилась возможность скачивать данные профиля

«ВКонтакте» появилась возможность скачивать данные профиля. Копии данных можно теперь выгружать в архиве, сообщила социальная сеть

Опцию тестируют. Выгружаемый файл можно шифровать с помощью персонального ключа OpenPGP.

В компании также раскритиковали концепцию законопроекта о регулировании оборота данных пользователей соцсетей, передает РИА «Новости».

«Наша команда уверена, что каждый человек вправе самостоятельно определять, какой информацией и с кем делиться. Мы считаем недопустимым несанкционированный сбор личных данных пользователей», — рассказал представитель компании.


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