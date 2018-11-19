«ВКонтакте» появилась возможность скачивать данные профиля. Копии данных можно теперь выгружать в архиве, сообщила социальная сеть
Опцию тестируют. Выгружаемый файл можно шифровать с помощью персонального ключа OpenPGP.
В компании также раскритиковали концепцию законопроекта о регулировании оборота данных пользователей соцсетей, передает РИА «
«Наша команда уверена, что каждый человек вправе самостоятельно определять, какой информацией и с кем делиться. Мы считаем недопустимым несанкционированный сбор личных данных пользователей», — рассказал представитель компании.