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15:43, 19 ноября 2018 891

В строительном союзе «Светлый» прокомментировали новый способ защиты обманутых дольщиков

В строительном союзе «Светлый» прокомментировали новый способ защиты обманутых дольщиков

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в интервью «РИА Недвижимость» предложил обратить внимание на вопрос о механизмах участия страховщиков в достройке домов, которые могут стать проблемными.

«Все мы знаем, насколько страховые компании не любят компенсировать риски дольщиков деньгами. При этом ко мне уже несколько раз обращались страховщики, которые готовы были достраивать объекты за собственный счет, чтобы не отвечать деньгами перед всеми дольщиками. А значит, нужно продумать в законе такую возможность для страховых компаний», — сказал глава комитета.

Он добавил, что поправки в долевое законодательство должны принять к апрелю 2019 года.

«Я могу сказать, что мы обязаны все принять и предусмотреть не позже апреля следующего года. Здесь с правительством мы на одной волне, так что, надеюсь, все перечисленные мною вопросы будут закрыты как можно быстрее», — отметил Николаев.

«В идеале хочется, чтобы предложенные поправки, вступив в силу, никогда не применялись бы на практике, — прокомментировал эту инициативу учредитель строительного союза „Светлый“ Константин Майбаум. — Само по себе появление проблемных объектов — это стресс для сотен дольщиков, мощнейший удар по репутации строительной компании и признак некомпетентности чиновников, пустивших на рынок сомнительного девелопера. Если говорить о механизме достройки, то не понятно, по каким критериям страховщик выберет компанию которая будет завершать строительство, и готов ли он будет предоставить необходимые финансовые гарантии».


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