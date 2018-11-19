В строительном союзе «Светлый» прокомментировали новый способ защиты обманутых дольщиков

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в интервью «РИА Недвижимость» предложил обратить внимание на вопрос о механизмах участия страховщиков в достройке домов, которые могут стать проблемными.

«Все мы знаем, насколько страховые компании не любят компенсировать риски дольщиков деньгами. При этом ко мне уже несколько раз обращались страховщики, которые готовы были достраивать объекты за собственный счет, чтобы не отвечать деньгами перед всеми дольщиками. А значит, нужно продумать в законе такую возможность для страховых компаний», — сказал глава комитета.

Он добавил, что поправки в долевое законодательство должны принять к апрелю 2019 года.

«Я могу сказать, что мы обязаны все принять и предусмотреть не позже апреля следующего года. Здесь с правительством мы на одной волне, так что, надеюсь, все перечисленные мною вопросы будут закрыты как можно быстрее», — отметил Николаев.