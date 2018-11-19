В Сараевском районе трижды обворовали молочную ферму

У сараевского села Муравлянка трижды обворовали молочную ферму. Об этом
Злоумышленники вывезли хранившиеся на ферме металлические конструкции. Полицейские осмотрели место преступления и решили, что злоумышленники еще раз вернутся за «добычей». Оперативники организовали на дороге засаду.
«В этом отношение система местных дорог давала выигрышные варианты, так что злоумышленники не могли незамеченными проехать мимо полицейских», — отметили в пресс-службе.
Полицейские остановили загруженную металломом машину с 54-х и 44-летними местными жителями. Как выяснилось, к хищению с фермы причастны еще трое мужчин 58, 25 и 17 лет. На них завели уголовные дела по части 2 статьи 158 УК. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.