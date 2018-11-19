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12:00, 19 ноября 2018 173
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В Сараевском районе трижды обворовали молочную ферму

В Сараевском районе трижды обворовали молочную ферму

Фото: Pixabay.com

У сараевского села Муравлянка трижды обворовали молочную ферму. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники вывезли хранившиеся на ферме металлические конструкции. Полицейские осмотрели место преступления и решили, что злоумышленники еще раз вернутся за «добычей». Оперативники организовали на дороге засаду.

«В этом отношение система местных дорог давала выигрышные варианты, так что злоумышленники не могли незамеченными проехать мимо полицейских», — отметили в пресс-службе.

Полицейские остановили загруженную металломом машину с 54-х и 44-летними местными жителями. Как выяснилось, к хищению с фермы причастны еще трое мужчин 58, 25 и 17 лет. На них завели уголовные дела по части 2 статьи 158 УК. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.


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