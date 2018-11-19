В Рыбновском районе освятили часовню во имя святых Царственных страстотерпцев

В воскресенье, 18 ноября, в селе Житово Рыбновского района освятили часовню во имя святых Царственных страстотерпцев. Чин совершил настоятель Иоанно-Богословского монастыря в Пощупове игумен Исаакий (Иванов) с братией обители, сообщило издательство «
На богослужение приехал представитель Российского императорского дома, великий князь Георгий Романов. Он подарил часовне напрестольное Евангелие. Он вручил ордена Святой Анны III степени людям, «внесшим наибольший благотворительный вклад в укрепление веры и возрождения духовных ценностей».
Часовне также передали икону Святых Царственных страстотерпцев. Год назад ее отдала на хранение монахам Иоанно-Богословского монастыря княгиня Мария Романова. Тогад же она заложила именной камень в основание часовни.