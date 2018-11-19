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15:26, 19 ноября 2018 323
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В Рыбновском районе освятили часовню во имя святых Царственных страстотерпцев 1

В Рыбновском районе освятили часовню во имя святых Царственных страстотерпцев

Фото: Издательство «Пресса»

В воскресенье, 18 ноября, в селе Житово Рыбновского района освятили часовню во имя святых Царственных страстотерпцев. Чин совершил настоятель Иоанно-Богословского монастыря в Пощупове игумен Исаакий (Иванов) с братией обители, сообщило издательство «Пресса».

На богослужение приехал представитель Российского императорского дома, великий князь Георгий Романов. Он подарил часовне напрестольное Евангелие. Он вручил ордена Святой Анны III степени людям, «внесшим наибольший благотворительный вклад в укрепление веры и возрождения духовных ценностей».

Часовне также передали икону Святых Царственных страстотерпцев. Год назад ее отдала на хранение монахам Иоанно-Богословского монастыря княгиня Мария Романова. Тогад же она заложила именной камень в основание часовни.


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