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11:33, 19 ноября 2018 789
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В Ряжске женщину с внуками разбудил пожар на чердаке дома

В Ряжске женщину с внуками разбудил пожар на чердаке дома

Фото: Издательство «Пресса»

В Ряжске на пожаре, произошедшем в субботу, 17 ноября спаслись 59-летняя хозяйка дома и двое ее внуков. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар произошел около 4 часов утра в переулке Кооперативном. Загорелся чердак дома, звук треска разбудил жителей. Заметив дым, они выбежали на улицу.

Пожарные потушили огонь и не дали ему перекинуться на соседние строения.

При пожаре повредилось деревянное здание площадью 70 квадратных метров, от него остались только стены.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

На место происшествия выезжали семь спасателей и три автоцистерны.

Обстоятельства произошедшего выясняются.


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