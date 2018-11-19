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21:51, 19 ноября 2018 55
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В рязанской академии ФСИН простились с Заслуженным ветераном Лыгаловым

В рязанской академии ФСИН простились с Заслуженным ветераном Лыгаловым

В воскресенье, 18 ноября, на плацу академии ФСИН простились с Заслуженным ветераном, последним участником Великой Отечественной войны, полковником внутренней службы в отставке Иннокентием Лыгаловым.

В последний путь его проводили руководство и коллектив вуза, члены комитета ветеранов, родственники и представители регионального совета ветеранов.

После фронта Лыгалов пришел в рязанскую высшую школу МВД СССР. На должности начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности он проработал до выхода в отставку, но и после этого встречался с курсантами и студентами.

«Про него говорили „ломом опоясанный“ — так умел он держать спину и закрывать ей тех, кто в этом нуждался. Иннокентий Ильич Лыгалов умел быть требовательным, строгим, но при этом отзывчивым, добрым, сострадательным и справедливым. Светлая ему память!» — сказал председатель комитета ветеранов вуза Петр Бодько.

Иннокентия Лыгалова похоронили на Ново-гражданском кладбище.


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