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10:12, 19 ноября 2018 415

В нескольких регионах страны задержали воров топлива

В нескольких регионах страны задержали воров топлива

В нескольких регионах страны задержали группировки, воровавшие топливо. В частности, массовые кражи пресекли в Рязанской области.

Эксперты отмечают, что случаи нелегальных врезок, крупных краж топлива, ущерб от которых исчисляется миллионами рублей, давно не редкость, а в некоторых регионах они носят массовый характер.

Оборот контрафактного топлива в стране с каждым годом только растет.

Ущерб огромный, но доходят ли дела до суда и получают ли топливные воры реальное наказание?

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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Доходят ли дела до суда и получают ли топливные воры реальное наказание?

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