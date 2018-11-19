В нескольких регионах страны задержали воров топлива

В нескольких регионах страны задержали группировки, воровавшие топливо. В частности, массовые кражи пресекли в Рязанской области.
Эксперты отмечают, что случаи нелегальных врезок, крупных краж топлива, ущерб от которых исчисляется миллионами рублей, давно не редкость, а в некоторых регионах они носят массовый характер.
Оборот контрафактного топлива в стране с каждым годом только растет.
Ущерб огромный, но доходят ли дела до суда и получают ли топливные воры реальное наказание?
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