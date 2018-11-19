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13:02, 19 ноября 2018 385
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В Касимовском районе перестал ходить паром

В Касимовском районе перестал ходить паром

В Касимовском районе по Оке перестал ходить паром. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Движение прекратили в понедельник, 19 ноября, около Елатьмы. Людей будет перевозить судно на воздушной подушке.


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