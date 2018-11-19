В центре Рязани вместо офисного здания появится трехэтажка

В центре Рязани вместо офисного здания построят трехэтажку. Проект планировки территории улиц Радищева, Введенской, Горького и Свободы опубликовали в понедельник, 19 ноября.
Трехэтажный дом с нежилыми помещениями появится на углу улиц Свободы и Горького.
Сейчас участок освобожден от застройки и огорожен забором.
В документе отмечается, что раньше на этом месте хотели построить офисное здание.
Проект обсудят на публичных слушаниях во вторник, 11 декабря, в административном здании по адресу: на улице Введенской, дом №107, кабинет №219. Начало в 18:30.