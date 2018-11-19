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11:13, 19 ноября 2018 2 042
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В центре Рязани вместо офисного здания появится трехэтажка

В центре Рязани вместо офисного здания появится трехэтажка

В центре Рязани вместо офисного здания построят трехэтажку. Проект планировки территории улиц Радищева, Введенской, Горького и Свободы опубликовали в понедельник, 19 ноября.

Трехэтажный дом с нежилыми помещениями появится на углу улиц Свободы и Горького.

Сейчас участок освобожден от застройки и огорожен забором.

В документе отмечается, что раньше на этом месте хотели построить офисное здание.

Проект обсудят на публичных слушаниях во вторник, 11 декабря, в административном здании по адресу: на улице Введенской, дом №107, кабинет №219. Начало в 18:30.


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