Рязанские киоски с проездными перейдут на новый режим работы

Рязанские киоски по продаже проездных билетов перейдут на новый режим работы. Об этом сообщила
С 23 ноября платежи будут принимать по 5 декабря. Такой график станет для киосков постоянным.
На сегодняшний день в Рязани работает более 1 200 точек пополнения транспортных карт УмКА, в том числе с тарифом «Электронный кошелек».
УмКУ также можно пополнить:
- на сайте картаумка. рф;
- в терминалах/банкоматах «Прио-Внешторгбанка»;
- в отделениях «Живаго Банка»;
- в терминалах/банкоматах «Почта Банка», в том числе и через мобильное приложение;
- в терминалах/банкоматах/отделениях «Сбербанка», в том числе и через мобильное приложение;
- в точках пополнения ООО «ЦОКП»;
- в точках пополнения ООО «Городские платежи»;
- в отделениях «Почты России»;
- в терминала QIWI;
- в отделениях КВЦ.