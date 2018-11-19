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14:02, 19 ноября 2018 511
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Рязанские киоски с проездными перейдут на новый режим работы

Рязанские киоски с проездными перейдут на новый режим работы

Фото: Администрация Рязани

Рязанские киоски по продаже проездных билетов перейдут на новый режим работы. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 23 ноября платежи будут принимать по 5 декабря. Такой график станет для киосков постоянным.

На сегодняшний день в Рязани работает более 1 200 точек пополнения транспортных карт УмКА, в том числе с тарифом «Электронный кошелек».

УмКУ также можно пополнить:

  • на сайте картаумка. рф;
  • в терминалах/банкоматах «Прио-Внешторгбанка»;
  • в отделениях «Живаго Банка»;
  • в терминалах/банкоматах «Почта Банка», в том числе и через мобильное приложение;
  • в терминалах/банкоматах/отделениях «Сбербанка», в том числе и через мобильное приложение;
  • в точках пополнения ООО «ЦОКП»;
  • в точках пополнения ООО «Городские платежи»;
  • в отделениях «Почты России»;
  • в терминала QIWI;
  • в отделениях КВЦ.

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