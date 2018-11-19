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16:29, 19 ноября 2018 563

«Рязаньэнерго» вновь признали одним из лучших предприятий региона

«Рязаньэнерго» вновь признали одним из лучших предприятий региона

Губернатор Николай Любимов вручил директору филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» Михаилу Подлягину диплом II степени конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области» по итогам работы в 2017 году.

В 2017 году энергетики провели плановый ремонт 27 подстанций, капитально отремонтировали 2 250 км воздушных линий электропередачи и 602 трансформаторные подстанции, заменили свыше 225 км провода и 2 485 опор, провели расчистку от древесно-кустарниковой растительности и расширение просек вдоль трасс ЛЭП на площади 1 237 га.

В эксплуатацию ввели около 141 км ЛЭП и свыше 4,7 МВА мощности, провели работы по модернизации ряда крупных подстанций.

В полном объеме выполнили планы по всем направлениям социальной политики «Рязаньэнерго». Более 2 700 новых потребителей на общую мощность 76,1 МВт присоединили к электросетям. Объем полезного отпуска электроэнергии в границах филиала за этот период составил 4 940,79 млн. кВт*час.

«Рязаньэнерго» получил диплом конкурса в номинации «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, воды и нефтепродуктов» в восьмой раз.

«Это является высокой оценкой труда всего коллектива энергетиков и подтверждением качественной и стабильной работы предприятия для развития экономики и социальной сферы региона», — прокомментировали в филиале.


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