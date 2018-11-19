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12:06, 19 ноября 2018 344
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Россияне выбрали лучшие автомобили

Россияне выбрали лучшие автомобили

Россияне определили лучшие автомобили в нескольких категориях. В числе лучших оказались Subaru Forester, Lada Largus, Toyota Landcruiser Prado и Škoda Kodiaq, пишут «Известия».

30 тысяч участников из разных уголков России могли проголосовать за четыре основных потребительских сегмента: «Рабочие лошадки», «Семейные», «Надежные» и «Современные».

Победу в категории «Рабочие лошадки» одержал универсал Lada Largus, оторвавшись от ближайшего конкурента Hyundai на пять млн баллов.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado признали самым надежным из-за эксплуатационных характеристик. Лучшей семейной машиной признали Škoda Kodiaq. Водители отметили вместимость и безопасность автомобиля. В списке самых современных лучшими стали Subaru Forester (3,7 млн баллов), на втором месте — Volvo XC90 (2,1 млн баллов), замыкает тройку — Audi A8 (1,5 млн баллов).

Фото Toyota.ru


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