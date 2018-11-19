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10:34, 19 ноября 2018 532
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Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП на Южной окружной

Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП на Южной окружной

Фото: УМВД по Рязанской области

В воскресенье, 18 ноября, на Южной окружной в Рязани столкнулись три автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 12:00 на 197-м километре трассы М-5.

По предварительной информации, 43-летний водитель Skoda Yeti выезжал со второстепенной дороги и, не уступив, врезался в Daihatsu под управлением 41-летней рязанки, ехавшей по главной дороге. После этого Skoda столкнулась со стоящим Hyundai Solaris, за рулем которого был 29-летний житель села Подвязье.

В результате травмы получили шесть человек, в том числе восьмилетний ребенок, находившийся в салоне Daihatsu.


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