Празднование 100-летия училища ВДВ. Обзор новостей за выходные, 17-18 ноября

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Прошедшие выходные запомнятся рязанцам празднованием 100-летия училища ВДВ. В субботу, 17 ноября, на площади Ленина рязанцы увидели выступление групп высшего пилотажа воздушно-космических сил России и парад военной техники. Там же прошел праздничный концерт с участием рязанских артистов и ансамбля песен и плясок ВДВ. Праздник сняли с высоты.
В воскресенье, 18 ноября, торжества по случаю юбилея продолжились во дворце спорта «Олимпийский». После награждений и официальной части на сцене выступил народный артист России Денис Майданов.
В выходные подвели итоги акции «Военная служба по контракту — твой выбор!», которая проходила в Рязанской области с 10 по 17 ноября. Выяснилось, что более 3 500 рязанцев заинтересовались военной службой по контракту в ВДВ.
Не обошлось без происшествий. На улице Гагарина внедорожник влетел в столб. Согласно информации в соцсетях, на улице Большой сбили ребенка.
В субботу, 17 ноября, из озера Велье у села Алеканово подняли тело женщины. В этот же день нашли мертвым пенсионера, пропавшего в Кораблинском районе.
В районе Семчина загорелись поля. Судя по ролику и снимкам пользователей соцсети, линия огня растянулась на несколько десятков метров.
Кроме того, в эфир вышла программа «Танцы на ТНТ» с участием рязанца. В новом выпуске шоу Игорь Котов исполнил «мужское танго».