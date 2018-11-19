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16:52, 19 ноября 2018 349
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«Почта России» задержала банду, воровавшую телефоны из посылок

«Почта России» задержала банду, воровавшую телефоны из посылок

Сотрудники службы безопасности «Почты России», ФСБ и МВД по Татарстану задержали банду, воровавшую телефоны из посылок. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Четверо работников сортировочного центра и двое их сообщников за несколько месяцев украли около 350 международных отправлений, в том числе с телефонами. Ущерб оценили в полтора миллиона рублей.

На злоумышленников завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Им грозит до десяти лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

Возмещение за похищенные почтовые отправления выплатят в соответствии с законом «О почтовой связи».


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