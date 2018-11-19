Пассажирский автобус попал в аварию в Александро-Невском районе

В понедельник, 19 ноября, в Александро-Невском районе произошло ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщила
Около 11:15 на 342-ом километре трассы «Москва-Астрахань» столкнулись Opel Mokka и Setra.
По предварительной информации, 72-летний водитель Opel, ехавший со стороны Москвы, не справился с управлением и врезался в автобус под управлением 41-летнего мужчины.
От полученных травм пенсионер скончался на месте. Водитель Setra обращался за медпомощью, его пассажиры не пострадали.
На месте происшествия работают автоинспекторы, обстоятельства случившегося устанавливают.