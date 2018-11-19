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8:15, 19 ноября 2018 367
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Ночью на улице Пирогова загорелась машина

Ночью на улице Пирогова загорелась машина

Фото: Pixabay.com

Ночью в понедельник, 19 ноября, на улице Пирогова загорелась машина. Пожарных вызвали в 00:36, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На место выезжал один расчет.

Огонь повредил салон автомобиля. Никто не пострадал.


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