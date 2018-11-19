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12:21, 19 ноября 2018 761
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На улице Октябрьской маршрутка столкнулась с легковушкой

На улице Октябрьской маршрутка столкнулась с легковушкой

На улице Октябрьской маршрутка столкнулась с легковой машиной. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани» в понедельник, 19 ноября.

На ролике видно, как после столкновения из маршрутки вышли несколько человек, двое из них вернулись в салон.

Официальной информации о ДТП пока нет.


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