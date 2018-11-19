На Северной окружной перевернулся автомобиль. Фото с места происшествия опубликовали в Instagram.
ДТП произошло вечером в понедельник, 19 ноября.
Подробности произошедшего выясняются.
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На Северной окружной перевернулся автомобиль. Фото с места происшествия опубликовали в Instagram.
ДТП произошло вечером в понедельник, 19 ноября.
Подробности произошедшего выясняются.
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