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19:01, 19 ноября 2018 873
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На Северной окружной перевернулся автомобиль — соцсети

На Северной окружной перевернулся автомобиль — соцсети

На Северной окружной перевернулся автомобиль. Фото с места происшествия опубликовали в Instagram.

ДТП произошло вечером в понедельник, 19 ноября.

Подробности произошедшего выясняются.


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