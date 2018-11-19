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17:28, 19 ноября 2018 719
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На пожарную безопасность в Рязани направят более 18 миллионов

На пожарную безопасность в Рязани направят более 18 миллионов

В понедельник, 19 ноября, на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции депутаты гордумы рассмотрели проект бюджета на 2019 год по профильным вопросам.

В рамках программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» расходы составят 14,3 миллионов рублей.

Кроме того, 18,8 миллиона предусмотрены на противопожарные мероприятия, еще 47,6 миллиона — на содержание муниципального учреждения по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Депутаты также обсудили информацию о первичных мерах пожарной безопасности в Рязани. На этот год в бюджете предусмотрен резерв для предупреждения и ликвидации ЧС в размере 1 миллиона, создан резерв материально-технических средств в 2,5 миллиона.


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