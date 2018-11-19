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11:37, 19 ноября 2018 655

Эксперты этичного хакинга встретились в финале международного турнира в Москве

Эксперты этичного хакинга встретились в финале международного турнира в Москве

В Москве прошел финал международного турнира этичного хакинга CTFZONE, который организовала дочерняя компания «Сбербанка» Bi.Zone. Соревнования провели в рамках конференции по практической кибербезопасности OFFZONE.

Призовой фонд в 18 тысяч долларов разыграли команды из России, Венгрии, Польши, Южной Кореи, Украины и Китая.

Как рассказали организаторы, в отборочном этапе участвовали более тысячи команд из 50 стран, но во второй тур прошли только десять.

В финале они должны были обнаружить в сервисах противников как можно больше слабых мест и с максимальной эффективностью отразить кибератаки соперников.


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