Во Франции более 400 человек пострадали на акциях против роста цен на топливо

Во Франции 409 человек ранены на акциях против роста цен на топливо. Тяжелые травмы у 14 пострадавших, передает РИА «
Глава МВД Кристоф Кастанер отметил, что среди пострадавших — 28 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных частей.
Во время масштабных акций в департаменте Изер на юго-востоке под колесами машины
Манифестанты вышли на улицы более двух тысяч городов. Полиция задержала 282 человека, из них 157 арестовали.
Во Франции с 1 января цены должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в 2018 году цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.