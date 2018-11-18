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14:53, 18 ноября 2018 348
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Во Франции более 400 человек пострадали на акциях против роста цен на топливо

Во Франции более 400 человек пострадали на акциях против роста цен на топливо

Фото: Pixabay.com

Во Франции 409 человек ранены на акциях против роста цен на топливо. Тяжелые травмы у 14 пострадавших, передает РИА «Новости».

Глава МВД Кристоф Кастанер отметил, что среди пострадавших — 28 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных частей.

Во время масштабных акций в департаменте Изер на юго-востоке под колесами машины погиб один человек.

Манифестанты вышли на улицы более двух тысяч городов. Полиция задержала 282 человека, из них 157 арестовали.

Во Франции с 1 января цены должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в 2018 году цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.


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