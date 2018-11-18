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20:43, 18 ноября 2018 406
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В Скопине два работника ограбили предприятие на полмиллиона

В Скопине два работника ограбили предприятие на полмиллиона

В Скопине два работника ограбили предприятие на полмиллиона. Об этом сообщил сайт райсуда.

В феврале 2018 года работники производственной базы ООО «Термико» отвернули в сторону камеру видеонаблюдения и похитили алюминиевую пресс-форму, стоимостью 502406 рублей 78 копеек.

После этого они увезли украденное с территории предприятия, «присвоив себе и распорядившись в дальнейшем по своему усмотрению».

Кроме того, спустя три недели после кражи, один их них в помещении охраны предприятия распивал спиртное с женщиной. После того, как она опьянела и уснула, злоумышленник похитил из кармана ее куртки сотовый телефон.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 и частью 2 статьи 158 УК РФ и назначил три года колонии строгого режима.

Второму мужчине суд назначил 2,5 года колонии особого режима с ограничением свободы на семь месяцев и 26 дней.


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