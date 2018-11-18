В Скопине два работника ограбили предприятие на полмиллиона. Об этом сообщил
В феврале 2018 года работники производственной базы ООО «Термико» отвернули в сторону камеру видеонаблюдения и похитили алюминиевую пресс-форму, стоимостью 502406 рублей 78 копеек.
После этого они увезли украденное с территории предприятия, «присвоив себе и распорядившись в дальнейшем по своему усмотрению».
Кроме того, спустя три недели после кражи, один их них в помещении охраны предприятия распивал спиртное с женщиной. После того, как она опьянела и уснула, злоумышленник похитил из кармана ее куртки сотовый телефон.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 и частью 2 статьи 158 УК РФ и назначил три года колонии строгого режима.
Второму мужчине суд назначил 2,5 года колонии особого режима с ограничением свободы на семь месяцев и 26 дней.