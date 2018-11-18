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8:08, 18 ноября 2018 1 323
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В Рязанской области выпустили метеопредупреждение

В Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение. Утром в воскресенье, 18 ноября, ожидается налипание мокрого снега и гололед.

Жителей области попросили меньше времени проводить на улице и быть внимательными за рулем.


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