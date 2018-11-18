В Рязани в девятый раз пройдет Всероссийский танцевальный фестиваль «Dancewave». Об этом сообщил
В этом году организаторы разделили фестиваль на два этапа: «Dancewafe Modern Fest», который пройдет 2 декабря, и «Dancewave Street Fest», который пройдет 23 декабря.
Мероприятия объединят образовательную часть и конкурсную программу.
- «Dancewave Modern Fest» включит в себя командные выступления (от трех человек) в номинациях:
- эстрадный танец (возрастные категории: 4-6/7-9/10-13 лет);
- танцевальное шоу (возрастные категории: 4-6/7-9/10-13/14+ лет);
- современная хореография (возрастные категории: 10-13/14+ лет);
- танцы народов мира (возрастные категории: 4-9/10+ лет).
Заявку на участие можно подать до 26 ноября.
«Dancewave Street Fest» включит индивидуальные выступления (баттлы) в категориях Hip-Hop и Break Dance (возрастные категории до 9/10-13/14+ лет).
Кроме того, программа включит командные выступления (от трех человек):
- «Street Show» (возрастные категории: 4-6/7-9/10-13/14-17/18+ лет);
- «High Heels»;
- «Lady Styles Show».
Заявку на участие можно подать до 12 декабря.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно в