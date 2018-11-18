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19:25, 18 ноября 2018 2 156
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В Рязани в девятый раз пройдет Всероссийский танцевальный фестиваль «Dancewave»

В Рязани в девятый раз пройдет Всероссийский танцевальный фестиваль «Dancewave»

В Рязани в девятый раз пройдет Всероссийский танцевальный фестиваль «Dancewave». Об этом сообщил сайт регионального минобразования и молодежной политики.

В этом году организаторы разделили фестиваль на два этапа: «Dancewafe Modern Fest», который пройдет 2 декабря, и «Dancewave Street Fest», который пройдет 23 декабря.

Мероприятия объединят образовательную часть и конкурсную программу.

  • «Dancewave Modern Fest» включит в себя командные выступления (от трех человек) в номинациях:
  • эстрадный танец (возрастные категории: 4-6/7-9/10-13 лет);
  • танцевальное шоу (возрастные категории: 4-6/7-9/10-13/14+ лет);
  • современная хореография (возрастные категории: 10-13/14+ лет);
  • танцы народов мира (возрастные категории: 4-9/10+ лет).

Заявку на участие можно подать до 26 ноября.

«Dancewave Street Fest» включит индивидуальные выступления (баттлы) в категориях Hip-Hop и Break Dance (возрастные категории до 9/10-13/14+ лет).

Кроме того, программа включит командные выступления (от трех человек):

  • «Street Show» (возрастные категории: 4-6/7-9/10-13/14-17/18+ лет);
  • «High Heels»;
  • «Lady Styles Show».

Заявку на участие можно подать до 12 декабря.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».


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