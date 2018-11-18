В Москве таксист восемь часов ждал пассажирку, чтобы вернуть кошелек

В Москве таксист восемь часов ждал пассажирку, чтобы вернуть забытый в машине кошелек. Об этом она рассказала на своей
Девушка прилетела в Москву рано утром. Приехав домой, она проспала до часа дня, а потом поняла, что оставила кошелек с документами и банковскими картами в такси. Попытки связаться с водителем через службу поддержки не увенчались успехом. Позже ее отец заметил у подъезда припаркованное такси. Как оказалось, водитель восемь часов ждал пассажирку из-за того, что не смог дозвониться до нее.
Девушка отблагодарила таксиста суммой, в пять раз превышающей цену поездки.