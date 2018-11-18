Территорию Москвы будут патрулировать вертолеты санавиации. Впервые идею ночных дежурств опробовали во время ЧМ-2018, пишет «
По словам командира воздушного судна «БК-117 НА» Московского авиационного центра (МАЦ) Екатерины Орешниковой, экипажу сложнее всего свыкнуться с мыслью, что причиной почти каждого вылета будет являться человеческая беда.
В свою очередь заместитель директора по организации летной работы, инструктор МАЦ Олег Катальшев заявил, что вскоре начнутся испытания для тех, кто пожелает вступить в ряды ночного экипажа.
Он добавил, что будущий пилот должен выполнять полеты в районе аэродрома. Способность зайти на аэродром и на площадку также будет входить в его обязанности.