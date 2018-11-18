Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:43, 18 ноября 2018 506
 0    0

Территорию Москвы будут патрулировать вертолеты

Территорию Москвы будут патрулировать вертолеты

Территорию Москвы будут патрулировать вертолеты санавиации. Впервые идею ночных дежурств опробовали во время ЧМ-2018, пишет «Коммерсант».

По словам командира воздушного судна «БК-117 НА» Московского авиационного центра (МАЦ) Екатерины Орешниковой, экипажу сложнее всего свыкнуться с мыслью, что причиной почти каждого вылета будет являться человеческая беда.

В свою очередь заместитель директора по организации летной работы, инструктор МАЦ Олег Катальшев заявил, что вскоре начнутся испытания для тех, кто пожелает вступить в ряды ночного экипажа.

Он добавил, что будущий пилот должен выполнять полеты в районе аэродрома. Способность зайти на аэродром и на площадку также будет входить в его обязанности.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:43, 18 ноября 2018
Территорию Москвы будут патрулировать вертолеты
20:43, 18 ноября 2018
В Скопине два работника ограбили предприятие на полмиллиона
19:01, 18 ноября 2018
Рязанцев пригласили сдать кровь
17:53, 18 ноября 2018
В Рязани на столетии училища ВДВ выступил Денис Майданов. Фото
17:23, 18 ноября 2018
В Подмосковье пропал уроженец Рязанской области
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут 1

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 081
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 33 671
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 517
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:20, 10 ноября 2018 22 832
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
14:43, 13 ноября 2018 21 679
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум