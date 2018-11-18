Синоптики призвали водителей сменить резину. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что похолодание и легкие осадки в виде снега приведут к гололедице, передает «
Вильфанд отметил, что резину «пора было менять» 7-10 дней назад. По его словам, сцепление летней резины с дорогой плохое, «особенно если резина лысоватая».
Метеоролог отметил, что до конца рабочей недели в ЦФО отрицательные температуры ожидаются и днем, и ночью. Кроме того, выпадут незначительные осадки в видел снега.
«Ситуация неприятная, эта температура, с моей точки зрения, является неприятной для дороги», — отметил метеоролог, обратив внимание на увеличение тормозного пути.
Ранее Гидрометцентр