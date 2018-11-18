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18:19, 18 ноября 2018 217
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Синоптики призвали водителей сменить резину

Синоптики призвали водителей сменить резину

Синоптики призвали водителей сменить резину. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что похолодание и легкие осадки в виде снега приведут к гололедице, передает «Интерфакс».

Вильфанд отметил, что резину «пора было менять» 7-10 дней назад. По его словам, сцепление летней резины с дорогой плохое, «особенно если резина лысоватая».

Метеоролог отметил, что до конца рабочей недели в ЦФО отрицательные температуры ожидаются и днем, и ночью. Кроме того, выпадут незначительные осадки в видел снега.

«Ситуация неприятная, эта температура, с моей точки зрения, является неприятной для дороги», — отметил метеоролог, обратив внимание на увеличение тормозного пути.

Ранее Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязани на предстоящую рабочую неделю.


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