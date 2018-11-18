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15:52, 18 ноября 2018 152
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Рязанские спасатели напомнили об опасности выхода на тонкий лед

Рязанские спасатели напомнили об опасности выхода на тонкий лед

Рязанские спасатели напомнили об опасности выхода на тонкий лед. Предупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

«С наступлением отрицательной температуры в регионе и установлением ледостава на водоемах области возрастает вероятность происшествий и гибели людей на воде и льду», — говорится в сообщении.

Чтобы исключить несчастные случаи на льду зимой, нельзя отпускать на лед детей без сопровождения взрослых, выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.

Также нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

Запрещается выходить на лед в состоянии опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей на одной точке, а также выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением.

Особенно осторожными рекомендуется быть в местах, покрытым толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.


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