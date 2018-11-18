Рязанские спасатели напомнили об опасности выхода на тонкий лед. Предупреждение опубликовали на
«С наступлением отрицательной температуры в регионе и установлением ледостава на водоемах области возрастает вероятность происшествий и гибели людей на воде и льду», — говорится в сообщении.
Чтобы исключить несчастные случаи на льду зимой, нельзя отпускать на лед детей без сопровождения взрослых, выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.
Также нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
Запрещается выходить на лед в состоянии опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей на одной точке, а также выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением.
Особенно осторожными рекомендуется быть в местах, покрытым толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.