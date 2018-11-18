Рязанцев пригласили сдать кровь. Об этом сообщил
Отмечается, что пациентам часто требуется переливание крови: людям, которые попали в ДТП, получили травмы, нуждающимся в сложной операции или тем, кто проходит онкогематологическое лечение.
«Какая у вас группа крови и резус-фактор, не имеет значения. Важно, что ваше неравнодушие поможет спасти наших пациентов», — говорится в сообщении.
Доноров пригласили в отделение переливания крови с 8:30 до 12:00 каждый день, кроме понедельника.
При себе необходимо иметь паспорт. Каждому сдавшему кровь гарантирована денежная компенсация.