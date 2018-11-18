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9:21, 18 ноября 2018 124
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Одну из улиц в центре Рязани перекроют на месяц

Одну из улиц в центре Рязани перекроют на месяц

Улицу Сенную в Рязани перекроют на месяц из-за капремонта теплотрассы. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Теплотрассу начнут ремонтировать в 10:00 19 ноября и завершатся до 24:00 18 декабря. На это время закроют проезд в районе дома №3 и ограничат в районе дома №10.


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