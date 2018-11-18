Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:30, 18 ноября 2018 501
 0    0

Более 3500 рязанцев заинтересовались военной службой по контракту в ВДВ 1

Более 3500 рязанцев заинтересовались военной службой по контракту в ВДВ

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Более 3500 рязанцев заинтересовались военной службой по контракту в ВДВ. Об этом сообщил сайт Минобороны России.

Во время агитационной акции «Военная служба по контракту — твой выбор!», которая проходила в Рязанской области с 10 по 17 ноября, мобильные пункты отбора проехали через Рязань, Подвязье, Рыбное, Михайлов, Спас-Клепки, Пронск и Мичуринск.

Их посетило около 3500 человек, из которых более 150 граждан прямо в мобильных пунктах отбора написали заявление о своем желании проходить службу в воздушно-десантных войсках.

Напомним, акция, приуроченная к столетию со дня образования РВВДКУ имени Маргелова, закончилась авиашоу групп высшего пилотажа воздушно-космических сил России на площади Ленина и парадом военной техники, стоящей на вооружении ВДВ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:30, 18 ноября 2018
Более 3500 рязанцев заинтересовались военной службой по контракту в ВДВ 1
15:52, 18 ноября 2018
Рязанские спасатели напомнили об опасности выхода на тонкий лед
13:27, 18 ноября 2018
В Рязани ищут очевидцев массовой аварии на трассе М-5
12:35, 18 ноября 2018
В Москве таксист восемь часов ждал пассажирку, чтобы вернуть кошелек
12:02, 18 ноября 2018
Януковича госпитализировали в НИИ Склифосовского
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Крыша протекла, газ отключили. Проблемы капремонта в Рязани на примере двухэтажки в Горроще

Крыша протекла, газ отключили. Проблемы капремонта в Рязани на примере двухэтажки в Горроще

В доме №24 по улице Гоголя должны были отремонтировать крышу, но когда рабочие пришли пьяными, жильцы забили тревогу.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 067
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 33 603
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 498
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:20, 10 ноября 2018 22 809
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
14:43, 13 ноября 2018 21 632
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум