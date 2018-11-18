Более 3500 рязанцев заинтересовались военной службой по контракту в ВДВ. Об этом сообщил
Во время агитационной акции «Военная служба по контракту — твой выбор!», которая проходила в Рязанской области с 10 по 17 ноября, мобильные пункты отбора проехали через Рязань, Подвязье, Рыбное, Михайлов, Спас-Клепки, Пронск и Мичуринск.
Их посетило около 3500 человек, из которых более 150 граждан прямо в мобильных пунктах отбора написали заявление о своем желании проходить службу в воздушно-десантных войсках.
Напомним, акция, приуроченная к столетию со дня образования РВВДКУ имени Маргелова,