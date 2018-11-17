Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:37, 17 ноября 2018 264
 0    0

Жительница Рыбновского района отметила столетие

Жительница Рыбновского района отметила столетие

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 16 ноября жительница Рязанской области, ветеран Великой Отечественной войны Прасковья Маликова отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Министр труда и социальной защиты населения области Валерий Емец поздравил именинницу с юбилеем. Он вручил ей знак губернатора «240 лет Рязанской губернии» и памятный подарок.

Женщина родилась в деревне Зубово Рыбновского района, окончила Рязанское медучилище. В годы Великой Отечественной оказывала помощь раненым в эвакуационном госпитале в Рязани.

В мирное время работала медицинской сестрой. Ее трудовой стаж составляет 55 лет. Прасковья Маликова имеет много высоких наград. Кроме того, она воспитала сына и дочь, трех внучек и троих правнуков.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:39, 17 ноября 2018
Заключенного рязанского колонии осудили за нападение на охранника
11:16, 17 ноября 2018
Жителя Шиловского района осудили за пять дачных краж
10:52, 17 ноября 2018
Рязанский агроуниверситет стал одним из лучших в регионе
10:37, 17 ноября 2018
Жительница Рыбновского района отметила столетие
8:34, 17 ноября 2018
В Рязанской области продавали «незамерзайку» с превышенным метанолом 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 39 985
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 33 086
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 399
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 25 273
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 944
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум