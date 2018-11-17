Жительница Рыбновского района отметила столетие

В пятницу, 16 ноября жительница Рязанской области, ветеран Великой Отечественной войны Прасковья Маликова отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщил
Министр труда и социальной защиты населения области Валерий Емец поздравил именинницу с юбилеем. Он вручил ей знак губернатора «240 лет Рязанской губернии» и памятный подарок.
Женщина родилась в деревне Зубово Рыбновского района, окончила Рязанское медучилище. В годы Великой Отечественной оказывала помощь раненым в эвакуационном госпитале в Рязани.
В мирное время работала медицинской сестрой. Ее трудовой стаж составляет 55 лет. Прасковья Маликова имеет много высоких наград. Кроме того, она воспитала сына и дочь, трех внучек и троих правнуков.