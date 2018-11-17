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8:45, 17 ноября 2018 2 403
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В субботу перекроют площадь Ленина

В субботу перекроют площадь Ленина

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В субботу, 17 ноября, в Рязани перекроют площадь Ленина. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Отмечается, что проезд ограничат на время праздника «Служу России» — с 10:30 до 15:30.

Кроме того, изменится движение городского пассажирского транспорта.


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