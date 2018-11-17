В субботу перекроют площадь Ленина

В субботу, 17 ноября, в Рязани перекроют площадь Ленина. Об этом сообщил
Отмечается, что проезд ограничат на время праздника «Служу России» — с 10:30 до 15:30.
Кроме того,
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