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21:49, 17 ноября 2018 327
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Пропавшего в Кораблинском районе пенсионера нашли мертвым

Пропавшего в Кораблинском районе пенсионера нашли мертвым

Пропавшего в Кораблинском районе 78-летнего пенсионера нашли мертвым. Об этом вечером в субботу, 17 ноября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Liza Alert Рязань».

Мужчина пропал 10 ноября. Волонтеры начали искать его на следующий день.

Подробности поисково-спасательной операции не раскрываются.


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