Пропавшего в Кораблинском районе пенсионера нашли мертвым

Пропавшего в Кораблинском районе 78-летнего пенсионера нашли мертвым. Об этом вечером в субботу, 17 ноября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Liza Alert Рязань».
Мужчина
Подробности поисково-спасательной операции не раскрываются.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пропавшего в Кораблинском районе 78-летнего пенсионера нашли мертвым. Об этом вечером в субботу, 17 ноября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Liza Alert Рязань».
Мужчина
Подробности поисково-спасательной операции не раскрываются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Под белым одеялом. Прогноз погоды в Рязани на новую рабочую неделю
Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.