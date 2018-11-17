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13:48, 17 ноября 2018 631
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Похвастался. Жителю Спасска дали условный срок за выстрелы из ружья

Похвастался. Жителю Спасска дали условный срок за выстрелы из ружья

Фото: Pixabay.com

Жителя Спасска осудили за хулиганство и нарушение общественного порядка. Об этом сообщил сайт райсуда.

Подсудимый отмечал свой день рождения в шумной компании. Ранним утром, когда «веселье утихло», пьяный мужчина решил похвастаться перед друзьями охотничьим ружьем, доставшееся ему после смерти отца-охотника.

Выйдя на балкон квартиры, он начал стрелять. Проснувшийся от выстрелов брат подсудимого отобрал у него ружье. Напуганные соседи позвонили главе местной администрации, которая сообщила о произошедшем в дежурную часть полиции.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком в один год.


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