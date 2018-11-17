Похвастался. Жителю Спасска дали условный срок за выстрелы из ружья

Жителя Спасска осудили за хулиганство и нарушение общественного порядка. Об этом сообщил
Подсудимый отмечал свой день рождения в шумной компании. Ранним утром, когда «веселье утихло», пьяный мужчина решил похвастаться перед друзьями охотничьим ружьем, доставшееся ему после смерти отца-охотника.
Выйдя на балкон квартиры, он начал стрелять. Проснувшийся от выстрелов брат подсудимого отобрал у него ружье. Напуганные соседи позвонили главе местной администрации, которая сообщила о произошедшем в дежурную часть полиции.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком в один год.