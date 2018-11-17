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9:34, 17 ноября 2018 647
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На улице Большой сбили ребенка — соцсети

На улице Большой сбили ребенка — соцсети

Фото: Pixabay.com

На улице Большой в Рязани сбили ребенка. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло в пятницу, 16 октября.

Подробностей о произошедшем пока нет.


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