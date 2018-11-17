Мать и дочь избили мужчину в самолете из Шри-Ланки

Мать и дочь избили мужчину в самолете, летевшем из Шри-Ланки в Екатеринбург, передает РИА «
ЧП произошло 15 ноября. Во время полета мужчина сделал замечание пассажирке, стоявшей в проходе и облокотившейся на него. Та в ответ несколько раз ударила его по лицу. После этого к драке присоединилась мать женщины.
По данным СМИ, агрессию пассажирок вызвала ссора, которая произошла по пути на Шри-Ланку: участники конфликта летели вместе и первым рейсом. Тогда мужчина пытался откинуть спинку кресла назад, что якобы мешало 8-месячному ребенку, находившемуся у женщин на коленях.
Избитый житель Екатеринбурга обратился в полицию. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения травм.
Нарушительницами оказались жительницы Челябинской области 1991 и 1969 годов рождения.