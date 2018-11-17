Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:16, 17 ноября 2018 268
 0    0

Мать и дочь избили мужчину в самолете из Шри-Ланки

Мать и дочь избили мужчину в самолете из Шри-Ланки

Фото: Pixabay.com

Мать и дочь избили мужчину в самолете, летевшем из Шри-Ланки в Екатеринбург, передает РИА «Новости».

ЧП произошло 15 ноября. Во время полета мужчина сделал замечание пассажирке, стоявшей в проходе и облокотившейся на него. Та в ответ несколько раз ударила его по лицу. После этого к драке присоединилась мать женщины.

По данным СМИ, агрессию пассажирок вызвала ссора, которая произошла по пути на Шри-Ланку: участники конфликта летели вместе и первым рейсом. Тогда мужчина пытался откинуть спинку кресла назад, что якобы мешало 8-месячному ребенку, находившемуся у женщин на коленях.

Избитый житель Екатеринбурга обратился в полицию. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения травм.

Нарушительницами оказались жительницы Челябинской области 1991 и 1969 годов рождения.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:16, 17 ноября 2018
Мать и дочь избили мужчину в самолете из Шри-Ланки
19:39, 17 ноября 2018
Умер певец Евгений Осин
17:01, 17 ноября 2018
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
16:02, 17 ноября 2018
На улице Спортивной из-за аварии собралась пробка
12:43, 17 ноября 2018
Рязанцы сдали шесть тонн батареек на переработку 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 014
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 33 201
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 433
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:20, 10 ноября 2018 22 671
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
14:43, 13 ноября 2018 21 271
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум