Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
В эту субботу, 17 ноября, рязанцев ждет много интересных мероприятий.
В торговом центре «М5 Молл» 17 ноября рязанцы смогут увидеть спектакль Тульского театра юного зрителя «Молодильные яблоки», созданный по мотивам русских народных сказок. Выполняя сложное и необычное поручение своего царственного батюшки, Иван Царевич встретит на своем пути враждебных сказочных персонажей, одолеть которых герою поможет прекрасная Аленушка. Начало спектаклей в 13:30 и 16:30.
В кафе-клубе «Старый парк» 17 ноября с сольным концертом выступит петербургская группа «Н.О.М». Эксцентричные музыканты из Санкт-Петербурга уже более тридцати лет являются провокаторами не только в музыке, но и в художественном искусстве. Они являются не только авторами песен, но еще и проводят выставки, эпатажные выступления и снимают фильмы. В Рязани на этот раз группа «Н.О.М» представит свой новый альбом под названием «Я тебя услышал». Начало в 19 часов.
В клубе Old Fashion 17 ноября состоится выступление группы «Рекорд Оркестр». В 2015 году коллектив стал участником телепроекта «Главная сцена», где впоследствии вышел в финал. А в 2017 году лидер группы Тимофей Копылов принял участие в шоу «Голос», где стал обладателем второй премии. «Рекорд Оркестр» — участники множества музыкальных фестивалей в России и за ее пределами, включая самый крупный российский опен-эйр «Нашествие». Начало в 19 часов.
В клубе Deep 17 ноября выступит группа «Хлеб». Уникальный российский коллектив, который прошел путь от студенческого блога в Интернете до заполненных крупных концертных площадок в столице. Их клипы набирают миллионные просмотры, песни звучат на ведущих радиостанциях, а тексты песен и мелодии застревают в голове с первого раза, обеспечивая позитивное настроение надолго. Начало концерта в 19 часов.