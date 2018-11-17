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13:19, 17 ноября 2018 736
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Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

Фото: Ru.wikipedia.org

В эту субботу, 17 ноября, рязанцев ждет много интересных мероприятий.

В торговом центре «М5 Молл» 17 ноября рязанцы смогут увидеть спектакль Тульского театра юного зрителя «Молодильные яблоки», созданный по мотивам русских народных сказок. Выполняя сложное и необычное поручение своего царственного батюшки, Иван Царевич встретит на своем пути враждебных сказочных персонажей, одолеть которых герою поможет прекрасная Аленушка. Начало спектаклей в 13:30 и 16:30.

В кафе-клубе «Старый парк» 17 ноября с сольным концертом выступит петербургская группа «Н.О.М». Эксцентричные музыканты из Санкт-Петербурга уже более тридцати лет являются провокаторами не только в музыке, но и в художественном искусстве. Они являются не только авторами песен, но еще и проводят выставки, эпатажные выступления и снимают фильмы. В Рязани на этот раз группа «Н.О.М» представит свой новый альбом под названием «Я тебя услышал». Начало в 19 часов.

В клубе Old Fashion 17 ноября состоится выступление группы «Рекорд Оркестр». В 2015 году коллектив стал участником телепроекта «Главная сцена», где впоследствии вышел в финал. А в 2017 году лидер группы Тимофей Копылов принял участие в шоу «Голос», где стал обладателем второй премии. «Рекорд Оркестр» — участники множества музыкальных фестивалей в России и за ее пределами, включая самый крупный российский опен-эйр «Нашествие». Начало в 19 часов.

В клубе Deep 17 ноября выступит группа «Хлеб». Уникальный российский коллектив, который прошел путь от студенческого блога в Интернете до заполненных крупных концертных площадок в столице. Их клипы набирают миллионные просмотры, песни звучат на ведущих радиостанциях, а тексты песен и мелодии застревают в голове с первого раза, обеспечивая позитивное настроение надолго. Начало концерта в 19 часов.

Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.


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