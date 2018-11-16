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16:35, 16 ноября 2018 372
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В Спасском районе открыли понтонный мост

В Спасском районе открыли понтонный мост

В Спасском районе открыли понтонный мост. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Рязанской области.

В пятницу, 16 ноября, движение по мосту через Оку возле села Фатьяновка возобновили.


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