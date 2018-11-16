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17:02, 16 ноября 2018 400
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В Рязани осудили двух экс-полицейских

В Рязани осудили двух экс-полицейских

Фото: Pixabay.com

В Рязани осудили двух экс-полицейских за мошенничество и превышение должностных полномочий. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что в октябре 2017 года в один из отделов полиции доставили подозреваемого в краже пневматического пистолета из автомобиля рязанца.

На беседе с мужчиной старший оперуполномоченный превысил должностные полномочия: угрожал ему и применил насилие.

Кроме того, сотрудник полиции вместе с еще одним оперуполномоченным пытались обманом получить от гражданина 30 тысяч рублей, сообщив ему ложные сведения об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.

При получении взятки в 15 тысяч рублей обвиняемых задержали.

Бывшим стражам порядка назначили наказание в виде лишения свободы, одному из подсудимых — сроком полтора года, а второму — три с половиной года лишения свободы.

Суд постановил считать условным, установив каждому из осужденных испытательный срок и дополнительные ограничения.

Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован.


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