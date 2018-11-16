В Рязани осудили двух экс-полицейских за мошенничество и превышение должностных полномочий. Об этом сообщил
Установлено, что в октябре 2017 года в один из отделов полиции доставили подозреваемого в краже пневматического пистолета из автомобиля рязанца.
На беседе с мужчиной старший оперуполномоченный превысил должностные полномочия: угрожал ему и применил насилие.
Кроме того, сотрудник полиции вместе с еще одним оперуполномоченным пытались обманом получить от гражданина 30 тысяч рублей, сообщив ему ложные сведения об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.
При получении взятки в 15 тысяч рублей обвиняемых задержали.
Бывшим стражам порядка назначили наказание в виде лишения свободы, одному из подсудимых — сроком полтора года, а второму — три с половиной года лишения свободы.
Суд постановил считать условным, установив каждому из осужденных испытательный срок и дополнительные ограничения.
Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован.